Корея, Крым и фото в "полуголом виде" - интервью Путина австрийскому телеканалу ORF

В преддверии визита в Вену Владимир Путин дал большое интервью австрийскому каналу ORF, где обозначил позицию России относительно ситуации на Корейском полуострове, а также прокомментировал вопрос возвращения Крыма и рассказал о своих фотографиях в "полуголом виде".