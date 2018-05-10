"Президент меня знает". Ветеран рассказал об инциденте с охранниками Путина

Ветеран Великой Отечественной Дмитрий Сыркашев рассказал об инциденте с охранниками Путина. После парада Победы сотрудники ФСО попытались оттеснить фронтовика от президента на Красной площади. За ветерана вступился Путин и предложил ему пройти вместе с ним. Дмитрий Сыркашев — генерал-майор, кавалер ордена Красной Звезды. Он воевал на Западном и Третьем Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Смоленска и взятии Кенигсберга. Ветеран ежегодно принимает участие в параде Победы.



