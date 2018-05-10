СМИ узнали имя оттесненного охраной Путина ветерана

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ветерана, которого президент России Владимир Путин не дал оттеснить охране, зовут Дмитрий Петрович Сыркашев, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что генерал-майор Дмитрий Сыркашев — кавалер ордена Красной Звезды. Он воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, принимал участие в штурме Кенигсберга и освобождении Смоленска. Во время войны Сыркашев был ранен дважды, причем в 1943 году он получил пулевое ранение рядом с позвоночником.

Телеканал отмечает, что ветеран каждый год принимает участие в параде Победы.

По словам Сыркашева, во время парада он сидел за спиной Владимира Путина.

"Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед", — рассказал ветеран.

Путин и тот самый ветеран, которого пыталась не пропустить охрана pic.twitter.com/ubMSab6BJ0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что по завершении парада Победы, когда Путин с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем шел с Красной площади на памятную церемонию к Могиле Неизвестного Солдата, ветеран попытался подойти к российскому лидеру и пожать руку. Сотрудники ФСО преградили дорогу мужчине, которым, по сообщениям СМИ, оказался Дмитрий Сыркашев, однако Путин вмешался в ситуацию и пригласил ветерана пройти вместе с ним.

В Кремле прокомментировали случившееся, назвав событие случайностью. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин обратил внимание на необходимость предотвращения подобных казусов в будущем.