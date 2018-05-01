Верная клятве дагестанка стала мамой для восьмерых детей-сирот с ОВЗ

Восьмерых детей с ограниченными возможностями здоровья усыновила жительница Дагестана Мадинат Шахбулатова после того, как ее сын чудом избежал смерти. Несколько лет назад Рамазан Шахбулатов получил тяжелое ранение во время спецоперации, врачи предупредили семью, что шансов выжить у него мало. Тогда Мадинат дала обещание — если ее сын останется жив, то она возьмет на себя заботу о детях, от которых отказались биологические родители. Рамазан провел полгода в больнице и выздоровел, а женщина не отступилась от своих слов. Она прошла школу приемных родителей и стала мамой сначала для троих малышей с инвалидностью, а затем еще для пяти.