Очевидцы рассказали об обстоятельствах съемки видео о "химатаке" в Думе

Минобороны РФ на брифинге показало видеоинтервью участников съемки ролика о "последствиях химической атаки" в отделении скорой помощи в сирийской Думе. По словам очевидцев, когда в больницу доставляли людей, пострадавших от удушья во время пожара, там появился посторонний, который заявил, что люди подверглись действию отравляющих веществ. Врачи заявили, что "все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами".