Минобороны рассказало, как снимали ролик о "химатаке" в сирийской Думе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Непосредственные участники съемки ролика о "последствиях химической атаки" в сирийской Думе рассказали, что видео постановочное, заявил на брифинге Минобороны официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Сегодня мы представляем живое интервью этих людей. Жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали", — рассказал он.

Российские военные смогли убедиться, что это те же люди, что на видео. По словам Конашенкова, среди них были два медика, работающие в местной больнице в отделении скорой помощи. Врачи заявили, что "все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами".

"Во время оказания им первой медицинской помощи в госпиталь вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся поражены отравляющими веществами. Пациенты и их родственники в панике начали обливать друг друга водой", — сказал представитель Минобороны.

После того как все это было заснято на видео, неизвестные быстро скрылись, добавил представитель Минобороны.

Помимо этого военный заявил, что в организации провокации принимала участие Великобритания. "Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", — сказал он.

В распоряжении ведомства также есть и другие доказательства, "которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации", добавил Конашенков.

Провокация в сирийской Думе

В конце прошлой недели Запад бездоказательно обвинил правительство Сирии в химатаке в городе Дума. Дамаск и Москва опровергли сообщения о применении химоружия.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

В настоящее время в Сирию направляются эксперты ОЗХО для проведения расследования. Они начнут работу 14 апреля.

В российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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