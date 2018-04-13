Минобороны рассказало, как снимали ролик о "химатаке" в сирийской Думе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Непосредственные участники съемки ролика о "последствиях химической атаки" в сирийской Думе рассказали, что видео постановочное, заявил на брифинге Минобороны официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные смогли убедиться, что это те же люди, что на видео. По словам Конашенкова, среди них были два медика, работающие в местной больнице в отделении скорой помощи. Врачи заявили, что "все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами".
После того как все это было заснято на видео, неизвестные быстро скрылись, добавил представитель Минобороны.
Помимо этого военный заявил, что в организации провокации принимала участие Великобритания. "Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", — сказал он.
В распоряжении ведомства также есть и другие доказательства, "которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации", добавил Конашенков.
Провокация в сирийской Думе
В конце прошлой недели Запад бездоказательно обвинил правительство Сирии в химатаке в городе Дума. Дамаск и Москва опровергли сообщения о применении химоружия.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
В настоящее время в Сирию направляются эксперты ОЗХО для проведения расследования. Они начнут работу 14 апреля.
В российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >