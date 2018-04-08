Виктория Скрипаль о письме Терезе Мэй и обстоятельствах разговора с сестрой

Племянница отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль написала открытое письмо Терезе Мэй после того, как британское посольство в России отказалось выдать ей визу для поездки в Великобританию. В нем она просит пересмотреть решение об отказе, отмечая, что главная цель этой поездки – лично увидеть Сергея и Юлию, чтобы иметь возможность достоверно рассказать матери Скрипаля об их состоянии.

"Сейчас во всем мире говорят о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала – живые люди. Это наша семья, которой сейчас очень нужно быть вместе. Мы хотим увидеть близких и поддержать друг друга, ведь это простое человеческое желание – в сложную минуту быть рядом с теми, кого любишь. Уверена, что это желание понятно и вам", — говорится, в частности, в обращении Виктории Скрипаль к премьер-министру Соединенного Королевства.

Скрипаль заявила, что использует все возможности для передачи письма Терезе Мэй, в том числе она собирается обратиться за помощью в МИД России.

Также в интервью агентству Ruptly женщина рассказала о том, как происходил телефонный разговор с Юлией Скрипаль. По словам Виктории, было понятно, что ее двоюродная сестра "говорит не со своих слов" и рядом с ней во время звонка находились посторонние люди.