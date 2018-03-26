Утро после пожара в Кемерово: цветы в память о погибших и разбор завалов

По меньшей мере 64 человека погибли при крупном пожаре в торговом центре в Кемерово. В результате возгорания на площади в 1500 квадратных метров произошло обрушение крыши и двух кинозалов. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.