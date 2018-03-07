Перепутанные в роддоме 40 лет назад женщины рассказали о жизни после ДНК-теста

Две жительницы Пермского края спустя почти 40 лет после рождения своих дочерей обнаружили, что девочек подменили в роддоме. В настоящее время семьи готовятся подавать в суд иски о возмещении морального ущерба.

Две девочки появились на свет у Риммы Швецовой и Юлии Савельевой в родильном отделении Пожвинской участковой больницы 7 марта 1978 года. При выписке из-за ошибки медперсонала младенцы были перепутаны и все последующие годы воспитывались в чужих семьях. Хотя одна из матерей с самого начала подозревала, что растит не своего ребенка, веские доказательства подмены появились только проведения ДНК-теста.