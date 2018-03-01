В Пермском крае объяснили подмену детей в роддоме, случившуюся 40 лет назад

ПЕРМЬ, 1 мар — РИА Новости. Причиной подмены младенцев в больнице Пожвы Пермского края в 1978 году могла стать устаревшая технология, при которой новорожденные находились отдельно от матерей, а также нехватка медперсонала, сообщили в министерстве здравоохранения края.

Седьмого марта 1978 года в Пожвинской участковой больнице Пермского края (тогда Коми-Пермяцкого автономного округа) родилось четыре младенца. Через несколько дней при выписке акушеры перепутали двух девочек — дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Адвокат пострадавших Игорь Саввин рассказал РИА Новости о том, что подмена подтвердилась спустя 40 лет после проведения ДНК-теста, который показал родство дочери Савельевой со Швецовыми, а дочери Швецовой с Савельевыми. Анализ проводился в рамках программы "Пусть говорят" Первого канала.

"Теоретически причиной подмены младенцев в 1978 году в родильном отделении Пожвинской больницы могла быть устаревшая технология организации пребывания новорожденных отдельно от матерей. Если представить, что в родильном отделении одновременно родились несколько младенцев и ими занимается одна медсестра, можно допустить вероятность перепутать бирочки", — ответили на запрос РИА Новости в региональном минздраве.

По данным ведомства, до 1995 года все акушерские отделения предполагали наличие одной предродовой, в которой находились одновременно все роженицы в первом периоде родов (со схватками), и родовой, в которой одновременно могли быть приняты роды у нескольких женщин. После рождения новорожденные передавались медсестрам, которые их взвешивали, измеряли рост, закрепляли идентифицирующие бирки.

"Зачастую в отдаленных (в том числе сельских) территориях из-за нехватки персонала одна медицинская сестра занималась одновременно двумя-тремя новорожденными", — пояснили в минздраве.

В ведомстве также не исключили заинтересованность самих женщин в замене младенца и привели в пример случай из практики одного из акушеров.

"Узнав о рождении восьмой дочери (до введения технологий определения пола ребенка до родов мамы узнавали о нем на родовом столе), мама умоляла поменять ее на мальчика", — отметили в минздраве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "все эти примеры весьма виртуальны", поэтому "правдивость указанных случаев все равно вызывает сомнения".

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что сегодня вероятность подмены ребенка в роддоме равна нулю, "благодаря перинатальным технологиям "семейные роды", "первая капля молозива – новорожденному", выкладыванию ребенка на живот матери сразу после рождения", а также благодаря тому, что теперь матери и новорожденные находятся в одной в палате.