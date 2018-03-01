В Пермском крае объяснили подмену детей в роддоме, случившуюся 40 лет назад

ПЕРМЬ, 1 мар — РИА Новости. Причиной подмены младенцев в больнице Пожвы Пермского края в 1978 году могла стать устаревшая технология, при которой новорожденные находились отдельно от матерей, а также нехватка медперсонала, сообщили в министерстве здравоохранения края.
"Теоретически причиной подмены младенцев в 1978 году в родильном отделении Пожвинской больницы могла быть устаревшая технология организации пребывания новорожденных отдельно от матерей. Если представить, что в родильном отделении одновременно родились несколько младенцев и ими занимается одна медсестра, можно допустить вероятность перепутать бирочки", — ответили на запрос РИА Новости в региональном минздраве.
"Зачастую в отдаленных (в том числе сельских) территориях из-за нехватки персонала одна медицинская сестра занималась одновременно двумя-тремя новорожденными", — пояснили в минздраве.
В ведомстве также не исключили заинтересованность самих женщин в замене младенца и привели в пример случай из практики одного из акушеров.
"Узнав о рождении восьмой дочери (до введения технологий определения пола ребенка до родов мамы узнавали о нем на родовом столе), мама умоляла поменять ее на мальчика", — отметили в минздраве.
При этом в ведомстве подчеркнули, что "все эти примеры весьма виртуальны", поэтому "правдивость указанных случаев все равно вызывает сомнения".
В министерстве здравоохранения подчеркнули, что сегодня вероятность подмены ребенка в роддоме равна нулю, "благодаря перинатальным технологиям "семейные роды", "первая капля молозива – новорожденному", выкладыванию ребенка на живот матери сразу после рождения", а также благодаря тому, что теперь матери и новорожденные находятся в одной в палате.