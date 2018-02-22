Пенсионер на джипе заехал в подземный переход Петербурга

Пенсионер на внедорожнике заехал в подземный переход у станции метро "Московская-1" в Санкт-Петербурге. В УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области объяснили, что таким образом 62-летний мужчина решил проверить возможности своего внедорожника. Самостоятельно выехать на авто из перехода у автовладельца не вышло. Эвакуацию автомобиля были вынуждены организовать спасатели. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным СМИ, владелец джипа состоит на учете в психоневрологическом диспансере.