Автомобиль Tesla на орбите Земли и приземление ускорителей Falcon Heavy

Новая ракета-носитель Falcon Heavy успешно стартовала в США со спортивным автомобилем Tesla Roadster на борту. По задумке SpaceX, электрокар будет двигаться к Марсу по гелиоцентрической орбите. Первый старт Falcon Heavy состоялся во вторник в 15.45 по восточно-американскому времени (23.45 мск) во Флориде. После запуска два боковых ускорителя новой ракеты Falcon Heavy синхронно приземлились неподалеку от космодрома на мысе Канаверал. В то же время центральный разгонный блок ракеты не долетел до плавучей платформы и разбился в Атлантике, упав в океан на скорости 480 километров в час.