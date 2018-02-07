Новая ракета-носитель Falcon Heavy отправила в космос спорткар Маска

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел спортивный автомобиль владельца SpaceX Илона Маска.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был дан в 23:45 мск.

"Потрясающий запуск", — подвел итоги старта ведущий трансляции. Спустя час после запуска как конкуренты, так и партнеры поспешили поздравить компанию Илона Маска с успехом, в который, казалось, сам Маск до конца не верил.

"Мы все знаем, сколько усилий необходимо приложить для первого старта новой ракеты, и мы все стали свидетелями потрясающего достижения сегодня", — заявил исполняющий обязанности руководителя НАСА Роберт Лайтфут. Он поздравил как саму компанию, так и сотрудников НАСА, обеспечивших возможность старта с площадки космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал.

Поздравил с успешным стартом и глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон — конкурент Маска, реализующий программу создания многоразового суборбитального корабля. "Чудесно видеть, как коммерческие космические компании раздвигают границы (возможного)", — написал Брэнсон в своем микроблоге Twitter, адресовав поздравления Илону Маску и SpaceX. Поздравления с успешным стартом направил и глава United Launch Alliance Тори Бруно.

Не оставил без поздравлений триумфатора и президент США Дональд Трамп. Поздним вечером по Вашингтону, почти через шесть часов после запуска он написал в своем Twitter: "Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение наряду с коммерческими и международными партнерами НАСА продолжает демонстрировать американское мастерство в самом лучшем свете".

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.

Красная машина летит к красной планете

Хотя создатели ракеты предупреждали, что шансы на успех запуска практически равны шансам на аварийный старт, который, как опасался сам Маск, мог обернуться грандиозным "салютом", все прошло без происшествий и строго по плану: отделение боковых ускорителей произошло через две минуты после старта, минутой позднее отделился центральный блок первой ступени. Через десять минут после старта произошло штатное отделение второй ступени ракеты-носителя, и ее верхняя ступень вышла на предварительную орбиту.

Спустя примерно час после старта компания возобновила прерванную вскоре после запуска прямую трансляцию и начала наделавшую настоящий переполох в соцсетях трансляцию космического путешествия Tesla Roadster, за рулем которой сидит манекен по имени Starman в скафандре SpaceX.

"И вот автомобиль на земной орбите", — написал Илон Маск, ведущий прямую трансляцию в своем Twitter. По его словам, верхняя ступень ракеты с автомобилем в течение пяти часов будет оставаться в магнитосфере Земли, после чего должно состояться последнее, третье включение двигателей ракеты для дальнейшего путешествия спортивной машины к Марсу. На электронной панели машины манекена есть надпись: "Не паникуй!".

Так и произошло: в расчетное время, через шесть часов после старта, двигатель верхней ступени, несущей в качестве полезной нагрузки красный автомобиль Tesla Roadster, был включен третий раз для выхода за пределы магнитосферы Земли. Как подтвердил Маск, "третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов".

Как он сообщил на пресс-конференции после запуска, батарея верхней ступени ракеты-носителя рассчитана на работу в течение порядка 12 часов после запуска. Предполагается, что в течение этого времени SpaceX будет получать сигнал от своего "космического автомобиля", который путешествует в космосе под музыку Дэвида Боуи. После, как надеется Маск, "он будет оставаться в космосе, может, миллиарды и миллиарды лет…".

"Может, потом его найдут будущие племена инопланетян, которые будут задаваться вопросом: что они делают? Может, они молятся на эту машину? Почему у них в машине еще маленькая машина? Это их вообще запутает!" — сказал, смеясь, Маск. Видимо, именно для встречи с инопланетянами на приборной доске Tesla установлена ее миниатюрная модель с астронавтом в ней, а на зеленом электронном плато машины выбита надпись на английском языке: "Сделано на Земле людьми" (Made on Earth by Humans). Главной задумкой Маска при выборе симулятора груза в дебютном полете было то, чтобы он не был скучным, чтобы "было несерьезно и смешно". Ему это очевидно удалось, трансляцию старта его автомобиля в далекий космос смотрели, по данным СМИ, более трех миллионов человек, а трансляцию полета красной гоночной машины на фоне голубеющего земного шара — более пяти миллионов человек.

Самая мощная, многоразовая и дешевая?

Falcon Heavy, старт которой SpaceX превратила в своеобразное шоу, создана на базе ракеты-носителя Falcon 9. Ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Для демонстрационного старта используются два ускорителя, сохраненных после предыдущих стартов Falcon 9.

После старта, по задумке SpaceX, все три ускорителя первой ступени должны были совершить посадку. Боковые, уже летавшие на других миссиях Falcon 9, практически синхронно приземлились на площадку неподалеку от места старта. Центральный должен был приземлиться на баржу в Атлантике, однако трансляция его посадки прервалась за несколько секунд до предполагаемого приземления.

Издание Verge позже сообщило со ссылкой на источник, что центральный ускоритель первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу, рухнул в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился. Информация подтвердилась в ходе пресс-конференции SpaceX.

Falcon Heavy рассчитана на то, чтобы доставить на низкую — околоземную орбиту до 64 тонн груза, на Марс — около 16,8 тонн, а на Плутон — до 3,5 тонн. Как отмечают эксперты, она является четвертой в списке мощнейших ракет-носителей, созданных за всю историю освоения космоса, вслед за советскими "Энергия" и "Н-1", а также американскими Saturn 5 и "Спейс Шаттл". Поскольку все они давно завершили свои полеты, новейшая Falcon Heavy является теперь, как заявляют ее создатели, "самой мощной ракетой-носителем в мире".

"После старта Falcon Heavy в два раза превзойдет самые мощные действующие ракеты в мире. С грузоподъемностью 64 тонны (для LEO), что больше груженого пассажирами, экипажем, багажом и топливом самолета Boeing 737, Falcon Heavy может поднять груз в два раза тяжелее, чем ближайшая к ней по классу действующая Delta IV Heavy, и сделать это за треть от стоимости ее старта", — сообщила компания накануне старта.

Согласно информации SpaceX, стоимость полета на новой Falcon Heavy составляет 90 миллионов долларов. Для сравнения, рейс на Falcon 9 стоит 62 миллиона долларов.Полет на создаваемой НАСА сверхмощной SLS в 2012 году оценивался в 500 миллионов долларов, о реальной стоимости еще не достроенной ракеты пока не известно. Отвечая на вопрос журналистов о том, каким он видит применение Falcon Heavy, Маск заявил, что он считает, что "клиентам решать, что они захотят отправить что угодно". "Я думаю, она откроет новые возможности, вдохновит другие компании в том числе, по всему миру могут сказать, если коммерческая компания SpaceX может сделать это, то и мы можем тоже, мы можем больше и лучше. Мы хотим космическую гонку! Гонки это драйв!" — сказал Маск. При этом он признался, что затраты на разработку и создание ракеты оказались "гораздо больше, чем он хотел бы признавать". "Мы трижды были готовы отменить проект, потому что это оказывалось гораздо сложнее, чем мы думали вначале, думаю, наши инвестиции составили порядка полумиллиарда долларов и даже больше", — сообщил владелец и главный вдохновитель SpaceX.

Известно, что SpaceX уже заключила три контракта на старт Falcon Heavy: два коммерческих запуска для телекоммуникационных компаний Arabsat и ViaSat и один — для Вооруженных сил США.

Покорив сердца и умы триумфальным стартом Falcon Heavy, Маск заявил, что теперь его компания с еще большей уверенностью приложит все усилия к разработке новой ракеты BFR. О том, что станет полезной нагрузкой в ее первом полете, который планируется на начало 2020-х годов, он, по его признанию, пока не задумывался. Наверняка, это будет "что-то несерьезное и смешное". Ведь, по словам бизнесмена, "именно несерьезное и смешное — то, что важно".