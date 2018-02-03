Мисуркин и Шкаплеров в открытом космосе установили новое оборудование на МКС

Командир экипажа Международной космической станции Александр Мисуркин и бортинженер Антон Шкаплеров вышли в открытый космос и провели работы по установке на внешней поверхности МКС нового оборудования для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи.

Кроме того, Мисуркин и Шкаплеров демонтировали и отбросили в открытый космос морально и технически устаревший модуль связи, отработавший уже почти 17 лет. Космонавты смогли открутить множество мелких "закисших" от времени болтов и состыковали большое количество различных разъемов.