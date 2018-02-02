Российские космонавты вышли в открытый космос

КОРОЛЁВ (Московская область), 2 фев — РИА Новости. Командир экипажа Международной космической станции (МКС) Александр Мисуркин и бортинженер Антон Шкаплеров открыли люки и вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности станции, сообщает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Их основной задачей станет демонтаж выводимого из эксплуатации приёмного устройства, а также установка нового приёмного модуля широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны, которая расположена на поверхности агрегатного отсека служебного модуля "Звезда".

Установка нового приемного устройства позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы "Луч".

Как ожидается, после этого на российском сегменте МКС появится собственная линия связи с Землей, работающая вне зависимости от зон радиовидимости российских наземных пунктов слежения. В результате экипаж сможет полноценно пользоваться интернетом, который уже много лет российские космонавты постоянно вынуждены "одалживать" у NASA на американском сегменте станции.

Кроме того, Мисуркин и Шкаплеров начнут подготовку МКС к введению в ее состав нового российского многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

Планируемая продолжительность работы космонавтов в открытом космосе составит около 7 часов, закрытие люков намечено на 01.15 мск.