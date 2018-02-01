Пассажиры самолета А310 тушили загоревшийся аккумулятор от телефона

Пассажиры и члены экипажа самолета А310 рейса "Аэрофлота" SU1183 из Москвы в Волгоград потушили загоревшийся внешний аккумулятор телефона одного из пассажиров. Инцидент произошел после посадки в аэропорту Волгограда. По словам представителя авиакомпании, несмотря на то, что задымление было немедленно ликвидировано бортпроводниками рейса, два пассажира самостоятельно выпустили аварийные трапы. Также сообщается, что оставшиеся пассажиры без паники вышли с борта воздушного судна по обыкновенным трапам.