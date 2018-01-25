"Я не верю судьбе". Фрагменты песен Владимира Высоцкого

Поэт, певец, актер театра и кино Владимир Высоцкий родился 80 лет назад, 25 января 1938 года.

В 1964-1980 годах он был актером Театра драмы и комедии на Таганке в Москве, на его счету более 20 ролей.

Его первая авторская пластинка "Песни из кинофильма "Вертикаль" вышла в 1968 году.

Высоцкий написал около 600 песен, снялся почти в 30 художественных фильмах.

Россияне считают его одним из главных кумиров ХХ века. По итогам исследования ВЦИОМ, Высоцкий занял в народном рейтинге вторую строчку после Юрия Гагарина.