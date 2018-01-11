Театр на Таганке готовит спектакль "Беги, Алиса, беги" к юбилею Высоцкого

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Родной театр Владимира Высоцкого отметит 80-летний юбилей своего знаменитого актера новым спектаклем — "Беги, Алиса, беги", созданным молодыми талантливыми режиссером Максимом Диденко, драматургом Валерией Печейкиной, художником Марией Трегубовой по аудиопластинке Высоцкого "Алиса в стране чудес", сообщили в пресс-службе театра.

Премьера состоится 2 февраля.

Спектакль "Беги, Алиса, беги" поставлен по аудиопластинке Высоцкого "Алиса в стране чудес". Спустя 40 лет с тех пор, как Высоцкий записал эту пластинку, молодые артисты его "Таганки" во главе с режиссером Диденко решили создать сценическую версию этого произведения.

"Беги, Алиса, беги" — это путешествие в музыкальную мастерскую поэта. В спектакле будут звучать стихи Высоцкого в музыкальной композиции Ивана Кушнира. Эта работа — благодарность и приношение молодой творческой группы "Таганки" легендарному артисту, поэту, барду к его юбилею, говорится в сообщении.

По словам режиссера, спектакль посвящен вечному желанию людей, так или иначе, убежать от проблем.

"Но нет такого места, где ты можешь быть в абсолютной безопасности. Этот бег — прежде всего, экзистенциальный бег к самому себе, поиски себя в абсолютной темноте. Спектакль рассчитан на всех жителей Земли", — подчеркнул Диденко.

Благодаря стартовавшему проекту на российской краудфандинговой платформе Planeta.ru каждый желающий может внести свою лепту в создание этого спектакля. И тем, кто станет участником проекта, выпадет счастливый шанс посмотреть спектакль "Беги, Алиса, беги" в день рождения Высоцкого 25 января за несколько дней до официальной премьеры.