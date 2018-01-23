МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россияне считают главными кумирами ХХ века космонавта Юрия Гагарина, певца Владимира Высоцкого и маршала Советского Союза Георгия Жукова, показало исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

из главных кумиров: как 20 лет назад, он занял в народном рейтинге вторую строчку, набрав 28% (в 1999 году — 31%) и уступив только Гагарину, получившему 44%. На третьей строке оказался маршал Жуков с результатом 27% (в 1999-м — 26%, в 2010-м — 20%).

Имя Высоцкого знакомо почти каждому россиянину: только один процент респондентов признались, что впервые слышат его. Для большинства опрошенных (47%) Высоцкий прежде всего певец, как актера театра и кино его ценят по 13%, как поэта — 25% репондентов.

В опросе, проводившемся методом телефонного интервью с 19 по 20 января, приняли участие две тысячи россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.