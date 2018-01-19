Самая большая в мире затопленная пещера. Подводная съемка

Самую большую на планете подводную пещеру обнаружили спелеологи в Мексике. Она находится в штате Кинтана-Роо, ее протяженность составляет 347 километров. Открытие сделали исследователи из проекта Gran Acuífero Maya 10 января. Они нашли соединение между пещерными системами Сак-Актун и Дос Охос. В этом случае, по правилам спелеологии, остается название наибольшей из пещер, поэтому вся система подводных тоннелей получила название Сак-Актун.