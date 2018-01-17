В Мексике обнаружили крупнейшую в мире затопленную пещеру

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Группа исследователей обнаружила в районе мексиканского штата Кинтана-Роо крупнейшую в мире затопленную пещеру, протяженность которой составляет 347 километров, сообщается на сайте исследовательского проекта Gran Acuífero Maya.

Данное открытие стало возможно благодаря работе исследователей, которые 10 января сумели связать две крупные затопленные пещерные системы — Сак-Актун и Дос Охос, расположенные на севере полуострова Юкатан в окрестностях города Тулум.

"После напряженной работы в течение 10 месяцев команда достигла места соединения двух крупнейших затопленных пещер в мире", — сообщается на сайте.

Согласно информации, представленной на сайте, ранее рекорд принадлежал расположенной к югу от Тулума подводной пещере Окс-Бель-Ха, протяженность которой составляет 270 километров.

Согласно нормам спелеологии, когда две пещерные системы соединяются, более крупная из них поглощает более мелкую, при этом название последней исчезает. Из двух объединенных на прошлой неделе пещер наибольшая площадь принадлежит Сак-Актун, поэтому после объединения новая пещерная система сохранит это название, соответственно, название Дос Охос перестанет существовать.

"Эта огромная пещера представляет собой самый важный подводный археологический объект в мире, поскольку там более сотни археологических контекстов, среди которых свидетельства о первых поселенцах Америки, такие как исчезнувшая фауна и, конечно, культура Майя", — заявил директор Gran Acuífero Maya Гильермо де Анда.

Теперь ученые нацелены на поиск соединения пещеры Сак-Актун с тремя другими пещерами, расположенными неподалеку.