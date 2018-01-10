Машина будущего: новый электрокар Fisker EMotion показали в Лас-Вегасе

Американский производитель представил новый электрокар Fisker EMotion на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе. Автомобиль способен проехать около 640 км без зарядки. Планируется, что Fisker EMotion поступит в продажу в 2020 году и будет стоить около 130 тысяч долларов США.