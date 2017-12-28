Последствия взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга, где произошел теракт

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга, где сдетонировало устройство, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. Произошедшее было квалифицировано как теракт, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.