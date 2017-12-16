Безоружная пожилая женщина встала между солдатами и протестующими в Вифлееме

Неизвестная женщина вмешалась в стычку между израильскими военными и протестующими палестинцами на одной из улиц в Вифлееме. На кадрах, снятых освещающими палестино-израильский конфликт журналистами, видно, что она убеждает представителей обеих сторон остановить насилие. В это время рядом летят камни и слышны звуки выстрелов.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше недели с различной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство. По состоянию на утро пятницы сообщалось о шести погибших палестинцах и более 1,9 тысячи раненых.