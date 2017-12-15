В ходе столкновений с израильской армией ранены 263 палестинца

ГАЗА, 15 дек — РИА Новости. Двое палестинцев погибли, 263 ранены в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в пятницу, сообщили РИА Новости представители минздрава Палестины и Красного полумесяца.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше недели с различной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство. По состоянию на утро пятницы сообщалось о шести погибших палестинцах и более 1,9 тысячи раненых.

"Палестинский персонал Красного Полумесяца предоставил скорую помощь 263 палестинцам на Западном берегу и Иерусалиме, из них 13 были ранены боевыми пулями, 47 резиновыми, 177 пострадали от слезоточивого газа", — заявила РИА Новости пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"Палестинец 32 года был убит в секторе Газа. Еще один палестинец 29 лет погиб от попадания боевой пули израильской армии в голову в районе Нахаль Озь на востоке от города Газа", — заявил агентству пресс-секретарь министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кедра.

По его данным, в пятницу в ходе столкновений в секторе Газа пострадали 120 палестинцев, из них 10 получили тяжкие ранения.