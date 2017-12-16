Под самый корешок: главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье

Новогоднюю ель, которую установят на Соборной площади Кремля, срубили в Подмосковье.

Ранее председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников рассказал журналистам, что дерево, которое станет главной елкой России в этом году, выбирали с июня. Поначалу был составлен список из 25 "претенденток". В итоге выбор был остановлен на 90-летней 27-метровой ели из Подольского лесничества с размахом нижних ветвей в 10 метров.

Традиционно кремлевскую ель отбирает специальная федеральная комиссия под руководством главного эксплуатационного управления управделами президента РФ. Основными критериями при выборе являются размеры и внешняя привлекательность дерева. Главная елка должна иметь правильную пирамидальную форму кроны без сломанных или усохших ветвей, а также равномерную окраску хвои. Кроме того, к дереву должен быть обеспечен удобный подъезд.