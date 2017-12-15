В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель страны

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны срубили в пятницу в Московской области, в субботу она на специальном автопоезде будет отправлена в Москву, где украсит Соборную площадь Кремля.

В этом году была выбрана елка высотой 27 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров. Возраст дерева составляет 90 лет.

Ранее в управлении делами президента рассказали РИА Новости, что в воскресенье 17 декабря елка будет доставлена в Москву.

Традиционно кремлевскую ель отбирает специальная федеральная комиссия под руководством главного эксплуатационного управления управделами президента РФ. Основными критериями при выборе являются размеры и внешняя привлекательность дерева. Главная елка должна иметь правильную пирамидальную форму кроны без сломанных или усохших ветвей, а также равномерную окраску хвои. Кроме того, к дереву должен быть обеспечен удобный подъезд.