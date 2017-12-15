Опубликовано видео задержания членов ИГ*, готовивших теракты в Петербурге

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ФСБ опубликовала видео задержания сторонников "Исламского государства" (ИГ)* в Петербурге. Один из задержанных признался, что готовился устроить взрыв в городе.

"Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы", – сказал он.

По данным ФСБ, теракт должен был совершиться 16 декабря. Руководство ячейкой сторонников ИГ* осуществлялось главарями организации из-за рубежа с помощью мессенджера Telegram.



* Террористическая организация, запрещенная в России.