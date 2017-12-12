Самолет Путина на пути в Каир сопровождали истребители ВКС РФ

Обнародованы кадры полета российского борта №1 в Каир в сопровождении истребителей ВКС РФ. Владимир Путин 11 декабря посетил авиабазу Хмеймим, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. После этого Владимир Путин отправился с визитом в Каир.