Пожарные в Калифорнии пустили встречный пал для борьбы с огнем

Пожарные борются с огнем в штате Калифорния. Лесные пожары начались на территории штата 4 декабря. Распространению огня способствует ветреная и сухая погода. По последним данным, выгорели 57 тысяч гектаров, 212 тысяч человек эвакуированы.В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации.