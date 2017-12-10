Разрушительный "Триумф": ЗРК С-400 в действии

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Военные провели боевые стрельбы из "Триумфа" во время заключительного этапа переобучения на ЗРК С-400. По легенде, зенитчики одновременно поразили несколько мишеней, имитирующих воздушные баллистические цели.