Пенсионерка рассказала, как узнала о выигрыше в полмиллиарда рублей

Пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова рассказала, как выиграла в лотерею 506 миллионов рублей. По ее словам, живет она небогато и подрабатывает тем, что продает пирожки.

По сообщениям СМИ, победительнице лотереи уже начали приходить как угрозы от вымогателей, так и просьбы о помощи. В полиции при этом сообщили, что семья Власовой не обращалась к ним с заявлением о поступавших угрозах.

Обладательница джекпота пока еще не решила, на что потратить деньги, и первым делом собирается съездить в отпуск на юг.