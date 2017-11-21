В полиции не знают об угрозах в адрес выигравшей в лотерею 506 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Семья жительницы Воронежской области, которая выиграла в лотерею 506 миллионов рублей, не обращалась в полицию с заявлением о поступавших угрозах, сообщил во вторник РИА Новости представитель главного управления МВД региона.

Накануне вечером в воронежских СМИ прошла информация о том, что семье выигравшей в лотерею 506 миллионов рублей жительницы поселка Панино пришлось удалить страницы в соцсетях из-за просьб о помощи и " угроз вымогателей ".

"В полицию никаких официальных заявлений от жительницы Панинского района не поступало. Не обращалась она в полицию", — сказал собеседник агентства.

В начале ноября компания "Торговый Дом "Столото" сообщила о рекордном выигрыше в 506 миллионов рублей. Победительницу искали около двух недель, поскольку внучка женщины сообщила ей, что билет ничего не выиграл. В конце минувшей недели 63-летняя пенсионерка со своей дочерью приехали в Москву, чтобы оформить выигрыш. По данным "Столото", победительница и ее дочь пока не решили, как распорядиться выигрышем. Сообщалось, что часть средств пенсионерка планирует направить на благотворительность. По данным СМИ, семья победительницы после выигрыша планирует переехать из поселка, поскольку спокойно распорядиться выигрышем ей "вряд ли дадут".

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