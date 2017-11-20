Выигравшая полмиллиарда рублей пенсионерка начала получать угрозы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В адрес пенсионерки Натальи Власовой, выигравшей в лотерею рекордные полмиллиарда рублей, начали поступать угрозы, сообщают "Вести. Воронеж".

Женщина удалила страницы в социальных сетях и сейчас старается без повода не выходить на улицу. По словам родственников, обладательнице джекпота приходят как просьбы о помощи, так и угрозы от вымогателей.

Выигрыш в размере 506 миллионов рублей 63-летняя жительница Панинского района Воронежской области получит после Нового года. Отмечается, что 13% от суммы (около 65 миллионов рублей) уйдет на выплату налогов, часть из них, вероятно, будет направлена в местный бюджет.