Серийный убийца Чарльз Мэнсон и его сообщницы. Кадры из архива

Организатор серии громких убийств Чарльз Мэнсон, отбывавший пожизненное заключение в США, умер на 84-м году жизни. Управление исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорнии подтвердило, что Мэнсон ушел из жизни по естественной причине. Ранее в январе появилась информация об обнаруженном у него серьезном заболевании. 16 ноября его госпитализировали из тюрьмы в больницу в тяжелом состоянии.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах.

Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.

Считается, что группировка "Семья", включая самого Мэнсона, были причастны к 35 убийствам.



