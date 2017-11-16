СМИ сообщили о госпитализации американского серийного убийцы

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Отбывающий пожизненное заключение 83-летний американский серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован, сообщает издание TMZ.

В январе этого года сообщалось, что Мэнсон госпитализирован из тюрьмы в Калифорнии в больницу, так как был серьезно болен. По данным СМИ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта. После мужчина был снова возвращен в тюрьму.

По данным источников TMZ, в этот раз Мэнсон находится в очень тяжелом состоянии и может уже не восстановиться.

В тюрьмах Калифорнии есть медицинское обслуживание, но заключенных обычно переводят в другие больницы, когда есть необходимость хирургического вмешательства, неотложной помощи или диагностики при экстренных случаях, поясняет издание.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.