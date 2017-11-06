Стрельба в Техасе: видео с места трагедии и бдение в память о жертвах

В американском штате Техас вооруженный автоматической винтовкой мужчина открыл стрельбу в церкви во время службы. По последним данными, погибли 26 человек в возрасте от 5 до 72 лет, более 20 пострадали. Стрелявший найден убитым.
Жители города Сазерленд-Спрингс, где произошла трагедия повели бдение возле церкви.
Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, пообещал, что федеральные власти окажут помощь властям штата при расследовании инцидента. Он также распорядился на четыре дня приспустить государственные флаги по всей стране, а также на американских дипмиссиях за рубежом.
Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших уже выразили ряд политиков и общественных деятелей во всем мире.