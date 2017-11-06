Трамп приказал приспустить американские флаги в память о погибших в Техасе

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился на четыре дня — до 9 ноября — приспустить флаги США в память о погибших при стрельбе в церкви в Техасе, это аналог объявления официального траура в других странах.
Также флаги будут приспущены на всех посольствах и представительствах США за рубежом.
Ранее власти сообщили, что 26 человек погибли и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым. Официально личность стрелявшего не подтверждена, имя Девина Келли известно по утечкам из правоохранительных органов в СМИ.