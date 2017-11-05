Главный штаб и "Аврора" на столетие революции стали "сценами" для 3D-шоу

Традиционный Фестиваль света проходит в Санкт-Петербурге 4 и 5 ноября. В этом году организаторы посвятили его столетию Октябрьской революции. Световое шоу на фасаде Главного штаба на Дворцовой площади рассказывает о жизни России в 1917 году. В основе повествования – исторические документы, цитаты из дневников и писем участников и свидетелей революционных событий.

Крейсер "Аврора" также стал "сценой" для светового спектакля, в котором авторы рассказали историю корабля, а также вспомнили об основных событиях советского периода истории России: коллективизации, индустриализации, Великой Отечественной войне и Победе, полёте Юрия Гагарина, Олимпиаде-80.