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Общество

История, ожившая в архитектуре: как прошел фестиваль света в Петербурге

11:1305.11.2017
(обновлено: 11:14 05.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗрители смотрят мультимедийный спектакль 1917 на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017Зрители смотрят мультимедийный спектакль 1917 на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости, Кирилл Чулков. В Петербурге в четвёртый раз проходит Фестиваль света — открытое аудио-визуальное представление, в ходе которого изображение высокой чёткости проецируется на какое-либо архитектурное сооружение. В год столетия революций такими ожившими "зданиями" стали Зимний дворец и Главный штаб на Дворцовой площади, а также крейсер "Аврора". Прогулка по вечерним набережным между двумя площадками в субботу вечером стала самостоятельным элементом праздника.

Фестиваль света пользуется огромной популярностью у петербуржцев и гостей города. В субботу вечером это можно было заметить даже в метро на подъезде к центру города. Подземная платформа ближайшей от Дворцовой площади станции "Адмиралтейская" перед началом мероприятия была почти полностью заполнена людьми.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанк Зрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017

Тротуары по обеим сторонам Невского проспекта в сторону площади попросту не вмещали всех пешеходов. Кто-то, торопясь к началу праздника, шёл по краю проезжей части. При этом общая обстановка оставалась очень спокойной. На площади места хватило всем зрителям.

Митинг-концерт Мы едины! в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Народное единство и друзья России
Ровно в 19 часов на здании Главного штаба началось первое видеопредставление, посвящённое революционным событиям 1917 года. По признанию организаторов фестиваля, авторы стремились преподать урок "не истории, а гуманизма, любви, доброты, милосердия".

"Проект "1917" не ставит своей задачей ответить, на чьей стороне потомки – он намеренно не содержит однозначных выводов. Всем, кто придёт на Дворцовую площадь, будет предложено сменить привычный акцент восприятия: не оценить, а попробовать понять и принять прошлое, со всеми воодушевляющими, пугающими, соединившимися в одночасье, казалось бы, несовместимыми событиями", — говорится в пресс-релизе фестиваля.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017

Проект "1917"

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дискуссия о Ленине: захоронить, создать музей, провести референдум
Представление на здании Главного штаба начинается картинами мирной жизни, звучат строчки из дневника 12-летней Киры Аллендорф, будущего известного филолога, дочери железнодорожного инженера Российской Империи. Девочка рассказывает о том, какие подарки получила на Рождество 1917 года.

Следом идёт цитата из статьи "На рубеже 1917 года" газеты "Русское знамя": "Чрезвычайно любопытную эпоху переживает Россия. В её истории вполне определённо наметился резкий поворот. К худшему или лучшему он приведёт наше государство – покажет будущее".

Звучат слова из дневника писателя Леонида Андреева, который, по его словам, за 20 минут до нового 1917 года испытывал "чувство большой бодрости, силы и жизни". "Уверен, что 1917 год несёт мир и революцию", — довольно неожиданно завершает Андреев.

В этот момент музыка, сопровождающая представление, становится тревожной и порывистой. Звучат слова из доклада градоначальника Александра Балка премьер-министру о том, что за последнюю неделю подвоз муки сократился до пяти тысяч пудов в день, что в 12 раз меньше потребности Петрограда.

Под крики "Хлеба! Мира!" зрители слышат строчки из письма императрицы Александры Федоровны Николаю II в ставку в Могилёв: "Это — хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба — просто для того, чтобы создать возбуждение".

То, насколько знать и высшая элита были тогда оторваны от реального положения дел в стране, в представлении показано через слова дочери крупного банкира Нины Кривошеиной. Она рассказывает, как утром 27 февраля 1917 года её кузен, офицер Павловского военного училища доложил начальству по телефону, что явиться не может, так как улицы вокруг дома запружены восставшими солдатами. На это начальник училища ответил: "Вы что, пьяны, поручик? О чём вы говорите, какие солдаты? Где? В городе всё мирно и тихо, советую не распускать глупых слухов!"

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017

Но вот над

Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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Эпитафия демократии 1917 года
Дворцовой площадью разносится знаменитая композиция Георгия Свиридова "Время, вперёд!". На её фоне звучат строчки из поэтохроники "Революция" Владимира Маяковского:

"Граждане!

Сегодня рушится тысячелетнее "Прежде".

Сегодня пересматривается миров основа.

Сегодня

до последней пуговицы в одежде

жизнь переделаем снова".

Вдруг музыка затихает, бурные революционные картины сменяются двумя портретами, спроецированными по разные стороны от арки Главного штаба: Николая II и его супруги Александры Федоровны. Императрица в полном тоски письме советует мужу: "Будь твёрд, покажи властную руку". В качестве ответа — выдержки из манифеста Николая II с известными словами: "признали мы за благо отречься от престола Государства Российского".

И вслед за этим — стихи Марины Цветаевой:

"Пал без славы

Орёл двуглавый.

— Царь! — Вы были неправы.

Помянёт потомство

Ещё не раз —

Византийское вероломство

Ваших ясных глаз".

Демонстрация рабочих и солдат под большевистскими лозунгами. Петроград, 18 июня 1917 года
© РИА Новости
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Самая непримиримая. Уроки Гражданской войны в России
Поднимается шум, газеты всего мира гремят об отречении русского императора. Зрители видят Ленина, который находясь в Швейцарии, узнаёт о событиях в России и говорит "Надо ехать!". И вот на одной из картин проекции он уже выступает с балкона доставшегося большевикам особняка Матильды Кшесинской со своими Апрельскими тезисами.

Масштаб катастрофы, в которую погрузилась страна после Февральской революции, передаёт фраза, составленная, как говорится в открытых источниках, из цитаты композитора Сергея Прокофьева о том, что "бронированный кулак занесён над самым Петроградом", и слов придворной Елизаветы Нарышкиной, говорившей, что "войска бегут" и "мы погибли — в этом нет никакого сомнения". Здесь же следом звучат фрагменты стихов Мандельштама, Маяковского, Ахматовой.

Представление завершается строчками из статьи Александра Блока "Интеллигенция и Революция" о том, что "России больше нет" и что России "суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой". В этот момент здание Главного штаба окрашивается в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017

Проект "Я этим городом храним"

Девушки на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Более половины россиян не слышали историй своей семьи до и после революции
После первого представления зрители оборачиваются в сторону Зимнего дворца, на фасаде которого пять команд видео-художников представляют свой образ Петербурга под посвящённую городу песню. Эта часть Фестиваля света является конкурсом "Я этим городом храним". Обязательное условие — ни в одной из команд не было петербургских художников — взгляд должен быть со стороны.

Участники состязания: молодая команда MeshSplash из Воронежа (песня Александра Розенбаума "Налетела грусть"), французы Light Event Consulting (песня Светланы Сургановой "Питер"), команда из польского Кракова Visualsupport (песня группы ДДТ "Что такое осень?"), итальянская команда Luca Agnani Studio (песня Бориса Гребенщикова "Золото на голубом") и испанское арт-бюро Romera Infografia, которое работает с подобными аудио-визуальными представлениями с 1998 года (песня Басты, Смоки Мо и Елены Ваенги "Каменные цветы").

Победитель будет определён по итогам двухдневного голосования в интернете. Представления "1917" и "Я этим городом храним" проходят поочерёдно с 19 до 23 часов. Фестиваль света проходит два вечера подряд, в субботу и воскресенье.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанк Зрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017

Проект "Аврора'17"

Крейсер Аврора у набережной Невы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Крейсер "Аврора"
То обстоятельство, что Фестиваль света на этот раз проводится на двух удалённых друг от друга площадках, а дорожное движение было затруднено, побудило зрителей совершить прогулку по набережным Петербурга.

К слову, с погодой можно сказать в субботу вечером повезло: не было ни ветра, ни дождя, а редкие низкие тучи отражали огни города, дополняя трагический эффект увиденных представлений.

Площадка на Петроградской набережной перед крейсером "Аврора" значительно меньше. Однако, в этом есть и свои плюсы. "Экран", которым является корпус корабля, здесь гораздо ближе к проекторам, а потому изображение выходит чётче и объёмнее. Звуковая часть представления при такой близости воспринимается уже всем нутром.

История, которая рассказывается в этом свето-музыкальном представлении, включает в себя строительство и боевой путь "Авроры", участие в штурме Зимнего дворца в ходе Октябрьской революции, а также основные события советского периода истории России: коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная война и Победа, полёт первого в мире космонавта Юрия Гагарина, Олимпиада 1980 года в Москве. Связь времён настаёт, когда олимпийский Мишка сменяется белым медведем — символом Зимней Олимпиады в Сочи 2014 года.

Представление у "Авроры" около 22 часов заканчивается фейерверком.

Грандиозный фейерверк: церемония закрытия фестиваля "Круг света"
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль проходил в столице уже седьмой раз. Его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой - Останкинская башня.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Фестиваль проходил в столице уже седьмой раз. Его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой - Останкинская башня.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовые шоу проходили на Театральной площади, в Останкинском парке, Строгинской пойме и музее-заповеднике "Царицыно".Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Световые шоу проходили на Театральной площади, в Останкинском парке, Строгинской пойме и музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИнсталляции можно было увидеть и на двух закрытых площадках - в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Инсталляции можно было увидеть и на двух закрытых площадках - в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фасадах Большого и Малого театров транслировались фрагменты знаменитых пьес, а в парке "Царицыно" проходило шоу танцующих под классическую музыку фонтанов.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фасадах Большого и Малого театров транслировались фрагменты знаменитых пьес, а в парке "Царицыно" проходило шоу танцующих под классическую музыку фонтанов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФиналом фестиваля стал грандиозный фейерверк - шоу японской пиротехники в Строгинской пойме.Посетительница фотографирует на мобильный телефон на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Финалом фестиваля стал грандиозный фейерверк - шоу японской пиротехники в Строгинской пойме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС четырех барж были выпущены сотни пиротехнических зарядов, раскрывались фейерверки на высоте 500 метров.Церемония закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С четырех барж были выпущены сотни пиротехнических зарядов, раскрывались фейерверки на высоте 500 метров.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦеремония закрытия фестиваля транслировалась онлайн, но многие москвичи предпочли увидеть шоу вживую.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия фестиваля транслировалась онлайн, но многие москвичи предпочли увидеть шоу вживую.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль ставит рекорды из года в год - первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" и "Городское событие года".Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фестиваль ставит рекорды из года в год - первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" и "Городское событие года".
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