Крики очевидцев и задержание убийцы: первые минуты после теракта в Нью-Йорке

Крупный теракт произошел в Нью-Йорке, где мужчина на грузовике въехал в пешеходов и велосипедистов. В результате ЧП погибли по меньшей мере восемь человек, более десяти были ранены. По предварительным данным, совершивший наезд мужчина приехал в США из Узбекистана семь лет назад, его подозревают в связях с "Исламским государством"*.



*Террористическая организация, запрещенная в России







