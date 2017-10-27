Пуск ракет и вылет авиации: учения Минобороны по управлению ядерными силами

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Министерство обороны России провело масштабные учения по управлению стратегически ядерными силами. Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область). По полигону Кура запустили баллистические ракеты боевой расчет РВСН с полигона Плесецк и атомная подлодка Северного флота из Баренцева моря. Пуск четырех ракет произвел президент Владимир Путин.

Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

В Минобороны отметили, что учения прошли успешно.