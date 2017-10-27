Путин на учениях в четверг запустил четыре баллистические ракеты

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Президент РФ, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в четверг вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами России, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", — сказал Песков.

"Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет", — добавил Песков.