Полиция оцепила место ДТП, унесшего жизни пятерых человек в Харькове

Пять человек погибли и еще шесть получили травмы в результате наезда на пешеходов автомобиля в Харькове. Инцидент произошел вечером в среду. По данным главы МВД Украины, трагедия произошла в результате столкновения двух автомобилей, после чего один из них отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.