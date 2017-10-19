Виновница смертельного ДТП в Харькове находится в СИЗО

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что девушка, которая была за рулем Lexus, который накануне въехал в толпу в Харькове, находится в следственном изоляторе, она сотрудничает со следствием.
"Она (водитель Lexus — ред.) находится в следственном изоляторе, она задержана. В течение 72 часов, скорее всего это будет завтра, суд должен быть избрать меру пресечения. Это может быть как арест, так и арест с залогом, или домашний арест. В настоящий момент девушка сотрудничает со следствием, она находится в шоковом состоянии, заявляет, что не нарушала правил дорожного движения и проезжала на зеленый свет. По предварительным показаниям, девушка на Lexus проехала на красный свет", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Он заявил, что девушка ранее была уже трижды оштрафована за несоблюдение правил дорожного движения. По данным украинских СМИ, за рулем Lexus RX 350 находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева. Геращенко ранее назвал ее "девушкой-мажором".
По его словам, в следующем году правоохранительные органы запустят на Украине систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Геращенко также сообщил, что еще один участник ДТП — водитель Touareg получил травмы средней тяжести, его допрашивают следователи.