Виновница смертельного ДТП в Харькове находится в СИЗО

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что девушка, которая была за рулем Lexus, который накануне въехал в толпу в Харькове, находится в следственном изоляторе, она сотрудничает со следствием.

Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

"Она (водитель Lexus — ред.) находится в следственном изоляторе, она задержана. В течение 72 часов, скорее всего это будет завтра, суд должен быть избрать меру пресечения. Это может быть как арест, так и арест с залогом, или домашний арест. В настоящий момент девушка сотрудничает со следствием, она находится в шоковом состоянии, заявляет, что не нарушала правил дорожного движения и проезжала на зеленый свет. По предварительным показаниям, девушка на Lexus проехала на красный свет", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он заявил, что девушка ранее была уже трижды оштрафована за несоблюдение правил дорожного движения. По данным украинских СМИ, за рулем Lexus RX 350 находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева. Геращенко ранее назвал ее "девушкой-мажором".

"Никаких попыток ни давления, ни закрыть это дело никто не допустит. Эта девушка, суд ее признает виновной, получит срок в виде реального лишения свободы. Для девушки то, что ей 20 лет, и то, что у нее папа предприниматель – это ее никак не спасает и не решает вопрос о том, что она должна ответить за то, что унесла своими действиями жизнь пятерых харьковчан", — прокомментировал Геращенко.

По его словам, в следующем году правоохранительные органы запустят на Украине систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Геращенко также сообщил, что еще один участник ДТП — водитель Touareg получил травмы средней тяжести, его допрашивают следователи.