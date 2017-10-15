Факельное шествие, фаеры и лозунги во славу Бандеры: марш националистов в Киеве

В Киеве прошел многотысячный марш националистов в честь 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* (УПА). Во главе колонны, которая следовала от памятника Шевченко, шли участники военных действий в Донбассе, мероприятие прошло без происшествий.

* Экстремистская организация, запрещенная в России