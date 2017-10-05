Турецкие археологи показали, где может находиться могила Николая Чудотворца

Турецкие археологи заявили о находке подлинной могилы Николая Чудотворца. Нетронутое захоронение было обнаружено под церковью святого Николая в городе Демре (провинция Анталия). По предположению турецких археологов, это и есть то место, где до сих пор хранятся его останки.

Считается, что Николай Чудотворец был похоронен в Мирах Ликийских – городе, который находился на месте современного Демре. В 1087 году итальянские купцы выкрали останки святого и перевезли их в город Бари. По мнению турецких исследователей, купцы перепутали захоронения и забрали мощи из другой могилы, поэтому в Бари хранятся останки другого священника.

Николай Чудотворец – самый почитаемый православный святой.