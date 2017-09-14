Учения "Запад-2017": боевая тревога, маневры боевой техники и полеты истребителей

Совместные стратегические учения "Запад-2017" начались на территории России и Белоруссии.

В ходе маневров будут отработаны бои в обороне, переброски военнослужащих на большие расстояния, совместные действия различных видов и родов войск и всевозможные тактические приемы.

В учениях принимают участие около 12,7 тысячи военнослужащих (примерно 7,2 тысячи человек — из Белоруссии, около 5,5 тысячи — из РФ), порядка 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и примерно десять боевых кораблей.

Маневры проходят на шести полигонах в Белоруссии и на трех в России.