Начались российско-белорусские учения "Запад-2017"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Совместные стратегические учение "Запад-2017" начались на территории России и Белоруссии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.
Отмечается, что в ходе учения российские и белорусские органы военного управления и воинские формирования отработают совместные действия по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах поставленных задач в составе региональной группировки войск (РГВ).
"ССУ "Запад-2017" проходит под руководством начальников генеральных штабов ВС РФ и Белоруссии и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств, носит сугубо оборонительный характер и не направлено против каких-либо государств или групп стран", — добавляется в сообщении.
Сообщается, что для подготовки к учению "Запад-2017" с начала текущего года был проведен ряд совместных тренировок. При его разработке учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов, а также совместных мероприятий оперативной подготовки ВС двух стран.
Добавляется, что в учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от ВС Белоруссии – около 7,2 тысяч человек, от ВС РФ – около 5,5 тысяч человек, из них на территории Белоруссии – до трех тысяч человек), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.