Начались российско-белорусские учения "Запад-2017"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Совместные стратегические учение "Запад-2017" начались на территории России и Белоруссии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

"14 сентября стартовало совместное стратегическое учение "Запад-2017" (ССУ "Запад-2017") вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии. Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учению объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов ВС Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения российские и белорусские органы военного управления и воинские формирования отработают совместные действия по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах поставленных задач в составе региональной группировки войск (РГВ).

Согласно сообщению, на шести полигонах "Лепельский", "Лосвидо", "Борисовский", "Осиповический", "Ружанский", "Домановский" и участке местности "Дретунь", расположенных на территории Белоруссии, и трех полигонах "Лужский", "Струги Красные" и "Правдинский" на территории РФ с воинскими частями и подразделениями РГВ(С) будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО.

"ССУ "Запад-2017" проходит под руководством начальников генеральных штабов ВС РФ и Белоруссии и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств, носит сугубо оборонительный характер и не направлено против каких-либо государств или групп стран", — добавляется в сообщении.

Сообщается, что для подготовки к учению "Запад-2017" с начала текущего года был проведен ряд совместных тренировок. При его разработке учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов, а также совместных мероприятий оперативной подготовки ВС двух стран.

Говорится, что основными целями учения являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Добавляется, что в учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от ВС Белоруссии – около 7,2 тысяч человек, от ВС РФ – около 5,5 тысяч человек, из них на территории Белоруссии – до трех тысяч человек), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.