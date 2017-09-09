Заколоченные отели и приют для животных – Флорида готовится к удару "Ирмы"

Жители штата Флорида в ожидании надвигающегося на юго-восток США урагана "Ирма" заколачивают окна и двери в зданиях магазинов и отелей на побережье, а также отвозят домашних питомцев в специально созданные приюты.

"Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. От стихии в странах карибского бассейна уже пострадали более миллиона человек. Метеорологи прогнозируют, что на выходных ураган достигнет берегов США.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.